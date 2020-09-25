Фото: в детской поликлинике №3 образовалась крупная очередь

По словам рязанцев сайт, на котором можно взять талон, не работает.

В детской поликлинике №3 в Рязани образовалась крупная очередь. Фото опубликованы в группе « Новости Рязани ВКонтакте ».

«Период пандемии, но сайт, на котором можно взять талон, просто не работает», — написала автор сообщения.

Рязанка рассказала, что звонила главврачу поликлиники, так как не могла взять талон на сайте, а также спросила, сколько талонов выложили на ЭКГ, но ее вопрос проигнорировали.

«Хочу взять талон по интернету! Почему не могу?» — возмутилась женщина.