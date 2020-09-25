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Для нуждающихся россиян предложили ввести продуктовые сертификаты
Депутаты намерены определить перечень продуктов, которые россияне смогут купить с помощью сертификата.

Депутаты Госдумы предложили ввести для малообеспеченных и нуждающихся россиян продуктовые сертификаты. К разработке законопроекта уже приступили, передает «Лайф» со ссылкой на телеграм главы Комитета нижней палаты парламента по труду и соцполитике Ярославы Ниловы.

Документ будет определять критерии нуждаемости граждан, которым предоставят продуктовые сертификаты на определенную фиксированную сумму. Она составит не менее 25% от федерального прожиточного минимума.

Депутаты намерены определить перечень продуктов, которые россияне смогут купить с помощью сертификата. Это поможет избежать злоупотреблений в их обороте, а также попыток обналичивания сертификата или приобретения алкоголя.

После покупки продуктов по сертификату деньги магазину вернут из бюджета.

Фото ru.depositphotos.com