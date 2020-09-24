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За три дня со счетов у рязанцев похитили более миллиона
В полиции рассказали о схемах, которые используют мошенники.

За три дня со счетов рязанцев украли более 1 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полиции отметили, что за первые три дня этой недели мошенники 10 раз обманули рязанцев по интернету или телефону.

В сообщении также добавили, что большинство преступлений совершили по схеме: «Вам звонит служба безопасности банка». Злоумышленники просят обесзопасить сбережения от «атаки» похитителей, узнают данные карты и требуют действовать по указанию, подключить дополнительный «мобильный банк» или переводят деньги на контролируемый ими «резервный счет».

В полиции посоветовали не поднимать трубки, если вам звонят с неизвестных номеров, в особенности, если номера звонящих начинаются на 8-800, 8-495, 8-499, а также не реагировать на уговоры предоставить номер банковской карты, дату действия и код с тыльной стороны.