Власти Москвы заявили о продолжении очного обучения в школах и вузах
Ранее власти Москвы направили рекомендации перевести сотрудников на удаленную работу.
Обучение в московских школах продолжится в очном режиме, рекомендации по переходу на «удаленку» касаются только крупных компаний и предприятий. Об этом передает
«Да. Пока письма направлены только во все крупные компании и предприятия», — сказал Булай.
Ранее сообщалось, что Сергей Собянин направил пяти тысячам московских компаний рекомендации перевести сотрудников на удаленную работу.