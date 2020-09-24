Власти Москвы заявили о продолжении очного обучения в школах и вузах

Ранее власти Москвы направили рекомендации перевести сотрудников на удаленную работу.

Обучение в московских школах продолжится в очном режиме, рекомендации по переходу на «удаленку» касаются только крупных компаний и предприятий. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на замруководителя пресс-службы мэра столицы Бориса Булая.

«Да. Пока письма направлены только во все крупные компании и предприятия», — сказал Булай.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин направил пяти тысячам московских компаний рекомендации перевести сотрудников на удаленную работу.