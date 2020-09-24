Власти Москвы предложили вернуть карантин для пожилых
Останавливать экономику власти города не планируют, говорится в сообщении.
Власти Москвы предложили вернуть карантин для пожилых и людей с хроническими заболеваниями,
Отмечается, что число заболевших в Москве растет, что ставит под угрозу жизни людей старше 65 лет.
Также источник сообщил, что москвичам старше указанного возраста рекомендуется работать из дома, а также полностью отказаться от общественного транспорта.
При этом останавливать экономику власти города не планируют, говорится в сообщении.