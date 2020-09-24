\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 24
21°
Птн, 25
20°
Сбт, 26
18°
ЦБ USD 77.18 0.83 25/09
ЦБ EUR 89.98 0.73 25/09
Нал. USD 76.85 / 78.86 15:47
Нал. EUR 89.61 / 90.29 15:57
Новости
Коронавирус
Публикации
Единственная школа риелторов в Рязани отмечает 12-ый день рождения
Чему учат в «Центральной школе недвижимости» и почему б...
Вчера 16:18
3 431
ГК «Зеленый сад» завершил строительство жилого комплекса «Гранд Комфор...
«Зеленый сад» в очередной раз подтвердил статус застрой...
Вчера 10:33
4 087
Тоннель над Лыбедью с подсветкой. Во что городские власти хотят превра...
Ремонт планируют завершить к июлю следующего года, и об...
22 сентября 15:59
7 327
Волшебники с неУдачной улицы. Как рязанцы самостоятельно борются с ямо...
Улицу Дачную по праву можно назвать одним из главных си...
21 сентября 11:23
9 595
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В ВОЗ предупредили об опасности ложных слухов о пандемии
Как отметили в организации, в условиях пандемий «доверие и солидарность имеют ключевое значение»

Глава Всемирной организации здравоохранения предупредил об угрозе дезинформации из-за коронавируса. Об этом Тедрос Гебрейесус говорил, выступая на Генассамблее ООН, пишет «Интерфакс».

Ложь и слухи распространяются вместе с вирусом и могут быть такими же, как сам вирус, считает глава ВОЗ.

По его словам, люди вредят себе, занимаясь самолечением и принимая «токсичные химикаты и опасные препараты».

Также дезинформация приводит к жестокости в отношении работников здравоохранения и уязвимых групп людей, увеличивает объем предрассудков, отметил Гебрейесус.

Кроме того, по его словам, дезинформация «оказала влияние на доверие к науке, к институтам и к системам здравоохранения». А все, что подрывает доверие, «ставит под угрозу жизни», убежден глава ВОЗ.