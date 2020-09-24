В ВОЗ предупредили об опасности ложных слухов о пандемии
Как отметили в организации, в условиях пандемий «доверие и солидарность имеют ключевое значение»
Глава Всемирной организации здравоохранения предупредил об угрозе дезинформации из-за коронавируса. Об этом Тедрос Гебрейесус говорил, выступая на Генассамблее ООН, пишет «
Ложь и слухи распространяются вместе с вирусом и могут быть такими же, как сам вирус, считает глава ВОЗ.
По его словам, люди вредят себе, занимаясь самолечением и принимая «токсичные химикаты и опасные препараты».
Также дезинформация приводит к жестокости в отношении работников здравоохранения и уязвимых групп людей, увеличивает объем предрассудков, отметил Гебрейесус.
Кроме того, по его словам, дезинформация «оказала влияние на доверие к науке, к институтам и к системам здравоохранения». А все, что подрывает доверие, «ставит под угрозу жизни», убежден глава ВОЗ.