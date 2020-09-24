В РязГМУ опровергли остановку занятий

Занятие в вузе проводятся очно и дистанционно.

В РязГМУ имени Павлова опровергли информацию об остановке занятий. Об этом РЗН. инфо сообщил ректор вуза Роман Калинин.

«Образовательный процесс в Рязанском государственном медицинском университете не был приостановлен ни на один час», — отметил он.

Он рассказал, что занятие в вузе проводятся очно, а также в дистанционном формате согласно утвержденному расписанию и с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что в РГУ имени Есенина, Политехническом институте и РязГМУ имени Павлова частично приостановили занятия.