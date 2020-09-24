Под Рязанью «заминировали» колонию
Преступники «напали» на колонию и «захватили» заложников.
В четверг, 24 сентября, в Рязанской области прошли учения в колонии №6. Об этом сообщили в региональном отделении УФСБ.
По сценарию учения, преступники напали на колонию и захватили заложников. Они потребовали освободить пятерых заключенных, отбывающих наказание за терроризм и предоставить самолет для вылета с аэродрома «Дягилево» на территорию сопредельного государства.
В противном случае преступники угрожали расстрелом заложников.
Переговоры не дали результатов. Преступников нейтрализовали. Объект разминировали, очаги загорания ликвидировали.