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В Рязанской области выявили еще 40 случаев коронавируса
Всего за время пандемии в регионе заболел 7 931 человек

За последние сутки в Рязанской области выявлено еще 40 подтвержденных случаев коронавируса, выздоровели 24 человека. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Всего за время пандемии в регионе заболел 7 931 человек, выздоровели 6 638, умерли 49 пациентов.

Еще 42 положительных теста находятся на подтверждении.

В России за сутки подтверждено 6 595 случаев COVID-19. В стране зарегистрировано 1 миллион 128 тысяч 836 случаев коронавирусной инфекции.

За последние сутки выписано 6 130 человек. Выписано за весь период — 929 829. Умерли за сутки 149 человек. Умерло за весь период — 19 948.