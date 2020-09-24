Рязанского водителя лишили «прав» за отказ пройти освидетельствование

Ему также придется заплатить крупный штраф.

Сараевского водителя лишили «прав» за отказ пройти медосвидетельствование. Об этом пишет ИД « Пресса ».

32-летнего мужчину автоинспекторы остановили около села Телятники 14 сентября. Полицейские заподозрили, что водитель пьян и попросили его пройти освидетельствование. Он не стал делать этого ни на месте, ни в больнице.

Водителя лишили «прав» на 1, 5 года. Ему также придется заплатить штраф в 30 тысяч рублей.