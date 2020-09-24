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В Рязанской области «ликвидировали» разлив нефтепродуктов
Пострадавших эвакуировали на вертолете санавиации.

В Рязанской области завершились двухдневные учения по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

В среду, 23 сентября, на территории опасного производственного объекта «Дягилевская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра"-"Центральная генерация» отработали приемы и способы ликвидации разлива нефтепродуктов.

В учениях поучаствовали первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова, врио начальника ГУ МЧС России по Рязанской области полковник внутренней службы Александр Савуков, замглавы администрации города Рязани Владимир Бурмистров.

По легенде учений, во время ремонта на предприятии загорелся резервуар, в результате он разгерметизировался и оттуда начал вытекать мазут на площади около 50 кв.м. Пострадали два работника подрядчика.

На место выехали экстренные службы. Чтобы эвакуировать пострадавших, использовался вертолет санавиации, который доставил больных в рязанскую ОКБ.

Для ликвидации горения сотрудники МЧС провели пенную атаку (подача воздушно-механической пены в очаг пожара с помощью мобильной пожарной техники — прим.ред.).

Во время учений отработали способы тушения пожара, ликвидации разлива нефтепродуктов на суше. Пострадавших эвакуировали из зоны аварии.