В Рязани одобрили увеличение окладов чиновникам

Планируется, что с 1 октября оклады увеличатся на 3%.

В Рязани одобрили увеличение окладов чиновникам. Об этом стало известно на заседании городской думы в четверг, 24 сентября.

Планируется, что с 1 октября оклады увеличатся на 3%. На заседании от депутатов поступило предложение не распространять увеличение окладов на начальников управления администрации города.

Но эту поправку отклонили, заявив, что исключение определенных лиц из списка противоречит закону. Большинство за поправку не проголосовали.