В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков

В России с 24 сентября изменились правила проверки измерительных приборов. Согласно новым правилам, вместо бумажного свидетельства теперь будет вноситься запись в электронный реестр Росстандарта,
Бумажные свидетельства будут выдавать только по желанию.
Специалист после поверки прибора в течение суток должен будет внести данные о результатах работы в реестр ФГИС «Аршин». Владельцам счетчиков эти данные доступны в разделе системы «Сведения о результатах поверки средств измерений» по заводскому номеру счетчика.
По словам главы Росстандарта Алексея Абрамова, электронные записи упростят регистрацию измерительных приборов и сделают рынок прозрачным. Так, потребитель теперь сможет проверить, законно ли требование пройти проверку счетчиков.