В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков

Бумажные свидетельства будут выдавать только по желанию.

В России с 24 сентября изменились правила проверки измерительных приборов. Согласно новым правилам, вместо бумажного свидетельства теперь будет вноситься запись в электронный реестр Росстандарта, передает ТАСС.

Бумажные свидетельства будут выдавать только по желанию.

Специалист после поверки прибора в течение суток должен будет внести данные о результатах работы в реестр ФГИС «Аршин». Владельцам счетчиков эти данные доступны в разделе системы «Сведения о результатах поверки средств измерений» по заводскому номеру счетчика.

По словам главы Росстандарта Алексея Абрамова, электронные записи упростят регистрацию измерительных приборов и сделают рынок прозрачным. Так, потребитель теперь сможет проверить, законно ли требование пройти проверку счетчиков.