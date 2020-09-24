В России предложили изменить расчет прожиточного минимума и МРОТ

Правительство уже одобрило предложенные минтрудом поправки.

Министерство труда России предложило ввести новую систему расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), а также прожиточного минимума, передает ТАСС.

Ведомство считает, что МРОТ до 2026 года должен находиться на уровне 42% медианной зарплаты по стране. С 2021 года, по мнению экспертов ведомства, прожиточный минимум должен составлять 44,2% от среднедушевого дохода.

Для трудоспособного населения предлагается установить прожиточный минимум на уровне 109% этого показателя, для детей — 97%, пенсионеров — 86%.

Правительство уже одобрило предложенные минтрудом поправки.