В «РМПТС» опровергли информацию о проигранном рязанцу суде

Известно, что «Теплосети» обратились в суд с иском о взыскании с предпринимателя задолженности в сумме 1,3 млн рублей.

В МУП «РМПТС» опровергли опубликованную в СМИ информацию о том, что рязанец Майоров выиграл у компании суд.

«В споре между МУП „РМПТС“ и предпринимателем Майоровым суд не принял ничью сторону, отказав во взаимных претензиях обеим сторонам», — заявили представители предприятия.

Известно, что «Теплосети» обратились в суд с иском о взыскании с предпринимателя задолженности в сумме 1,3 млн рублей.

«Помещение Майорова находится в жилом доме, при этом он не оплачивает ОДН на тепло», — пояснили в компании.

Во встречном иске предприниматель просил обязать МУП «РМПТС» «применить положения договора теплоснабжения».

«Представителю Майорова, юристу Первушину, в возмещении расходов на оплату его юридических услуг в сумме 106,5 тысячи рублей судом частично отказано. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано», — заключили представители предприятия.