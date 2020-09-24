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В Москве из-за коронавируса закрыли несколько супермаркетов
Всего из-за коронавируса в Москве закрыли 43 предприятия торговли.

В Москве закрыли несколько магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия» за нарушение масочного режима. Об этом сообщили в федеральном оперштабе.

Как сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, сотрудники Роспотребнадзора проводят рейды в столице, во время которых выявляются предприятия, «недобросовестно» относящиеся к соблюдению масочного режима.

Всего за отсутствие масок и перчаток у посетителей и продавцов в Москве закрыли 43 предприятия торговли.