В Москве из-за коронавируса закрыли несколько супермаркетов

Всего из-за коронавируса в Москве закрыли 43 предприятия торговли.

В Москве закрыли несколько магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия» за нарушение масочного режима. Об этом сообщили в федеральном оперштабе.

Как сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, сотрудники Роспотребнадзора проводят рейды в столице, во время которых выявляются предприятия, «недобросовестно» относящиеся к соблюдению масочного режима.

Всего за отсутствие масок и перчаток у посетителей и продавцов в Москве закрыли 43 предприятия торговли.