В мэрии заявили, что Рязань готова к отопительному сезону

Ресурсоснабжающие организации полностью выполнили планы и мероприятия по подготовке к зиме.

В четверг, 24 сентября, замглавы администрации Владимир Бурмистров провел расширенное заседание штаба по подготовке к новому отопительному сезону. Об этом сообщил сайт мэрии.

По словам замглавы горадминистрации, ресурсоснабжающие организации полностью выполнили планы и мероприятия по подготовке к зиме.

«Объекты социальной сферы готовы к запуску теплоносителя, жилищный фонд получает оставшиеся паспорта готовности», — добавил Бурмистров и подчеркнул, что с отстающими управляющими организациями сейчас проводится комплексная работа.

Он назвал эти компании: ООО «УК ЖКХ», ООО «Сафари+", ООО УК «Сервисный Центр ЖКХ», несколько ТСЖ и ЖСК.

В мэрии отметили, что со всеми организациями работает городская аварийно-ремонтная служба, районные префекты и управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Также в сообщении подчеркнули, что несколько домов получили повреждения системы отопления во время капремонта. Эти проблемы пообещали решить до конца сентября.