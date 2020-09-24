В Башкирии осудили мужчину за экстремистские высказывания в соцсети

Свою вину в суде мужчина не признал.

В городе Октябрьском перед судом предстал 34-летний местный житель, обвиняемый по статье «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», сообщает прокуратура Башкирии.

По материалам дела, в феврале 2020 года мужчина на своей странице в соцсети выложил текст с призывами к вооруженному, насильственному свержению власти. Эксперт заключил, что данный материал является экстремистским.

Свою вину в суде мужчина не признал. Решением суда он был приговорен к двум годам условно с испытательным сроком на два года и запретом размещать обращения и иные материалы в интернете на два года.