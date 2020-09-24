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Услуги УЖК «Зеленый сад — Мой дом» стали доступны собственникам квартир любого дома в Рязани
Группа управляющих компаний готова предложить качественный и оперативный сервис, сообщили в пресс-службе.

Услуги УЖК «Зеленый сад — Мой дом» стали доступны собственникам квартир любого дома в Рязани. Группа управляющих компаний готова предложить качественный и оперативный сервис, сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что собственники квартир в домах № 27, 29 на улице Баженова уже оценили первые положительные изменения после смены прежней управляющей организации на ГУК «Зеленый сад — Мой дом». Сотрудники компании покрасили детскую площадку, сделали разметку на парковке, скосили траву, убрали весь мусор, повесили новые удобные навигационные таблички.

«Один из основных принципов УЖК — делать для жильцов больше, чем положено Жилищным кодексом. Уровень сервиса, который предлагает компания, неизменно высокий. Все проблемы — будь то жалоба на слабый напор воды в кране или замечание об отлетевшем от почтового ящика номере — решаются в тот же день. А на случай непредвиденных ситуаций разработан поэтапный план ликвидации, где у каждого сотрудника своя задача. Жители не остаются без помощи даже по ночам и в выходные — аварийно-диспетчерская служба на связи круглосуточно. У каждого собственника есть доступ к личному кабинету в специальном мобильном приложении, где можно управлять услугами онлайн и оплачивать счета», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, «Зеленый сад — Мой дом» предоставляет дополнительный сервис для своих клиентов. Собственники квартир могут получить GREEN CARD — карты, которые дают первоочередное право на обслуживание и включают в себя пакет опций: сантехнические, электротехнические и столярно-монтажные работы. В списке такие популярные услуги, как замена счетчика воды, устранение засора и прочистка сифона под раковиной, ремонт смесителя, навеска люстры и бра, навеска полок и шкафчиков и многие другие. Цены на сервисное абонентское обслуживание ниже рыночных.

Подробнее об услугах и тарифах можно узнать на сайте или по телефону +7 (4912) 77-77-74.