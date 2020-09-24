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Сбербанк сменил название и презентовал новую «вселенную»
Общий объем расходов на ребрендинг компании топ-менеджеры Сбера оценили в 2,2-2,5 миллиарда рублей.

В четверг, 24 сентября, Сбербанк провел всероссийскую пресс-конференцию, на которой представил новый логотип компании и целое семейство инновационных сервисов.

Теперь символ банка — это сине-желто-зеленый незаконченный круг с зеленой галкой внутри и надписью «Сбер». Крупнейшее кредитное учреждение отказалось в своем названии от слова «банк». Вывеску со старой эмблемой уже сняли с головного офиса компании в Москве.

Председатель правления банка Герман Греф заявил о том, что «Сбер» презентует новую вселенную. Она состоит из десятков новых мультимедийных сервисов и устройств, которые снабжены виртуальными помощниками.

На пресс-конференции представили новый банкомат с функцией распознавания лица и голосовым управлением. Устройство может осуществлять все необходимые операции без использования банковской карты, реагируя на внешность пользователя и понимая его слова.

По словам первого заместителя председателя правления Сбера Льва Хасиса, новые банкоматы и переформатированные офисы банка будут появляться постепенно. В следующем году в областных центрах появится примерно по два-три модернизированных представительства Сбера. Руководители компании пообещали полностью заменить старые банкоматы на более совершенные за 5-7 лет.

Среди представленных журналистам уникальных разработок Сбера — семейство виртуальных помощников «Салют» и умная приставка для телевизора «СберБокс». По предзаказу она будет стоить 2 990 рублей, в продаже — 3 550 рублей.

Через «СберБокс» при содействии помощников можно сделать покупки. Ассистент распознает вещи в кадре и предложить варианты их продажи.

Кроме того, Сбер стал первым в мире банком, который разработал умную колонку с экраном. Старт продаж гаджета намечен на конец 2020 года. Также в офисах банка появились пункты выдачи посылок.

Общий объем расходов на ребрендинг компании топ-менеджеры Сбера оценили в 2,2-2,5 миллиарда рублей.