Рыбновский завод наказали за производство фальсификата

Решение суда вступило в законную силу.

Рыбновский молочный завод наказали за изготовление фальсифицированной продукции. Об этом сообщил сайт регионального Россельхознадзора.

Известно, что в октябре 2019 года в одном из крупных гипермаркетов для проверки отобрали сметану (20% жирности) и молоко (3,2% жирности) рыбновского завода. Исследование показало, что производитель снизил пищевую ценность продуктов.

В отношении предприятия возбудили дело по части 1 статьи 14.43 КоАП. Суд признал завод виновным и оштрафовал его на 100 тысяч рублей.

Представители предприятия подали апелляцию, но ее оставили без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.