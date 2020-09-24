Рязанский депутат заявил, что его дочь случайно обожгла глаз сверстнице

Он предположил, что мать пострадавшей девочки имеет личную неприязнь к его семье или завидует.

Председателя совета депутатов Дубровического сельского поселения Александр Мороз прокомментировал историю о том, что его дочь плеснула антисептиком в глаза своей однокласснице. Он предположил, что мать пострадавшей девочки имеет личную неприязнь к его семье или завидует.

«Все это произошло случайно. Дочь пыталась обработать руки антисептиком и случайно попала в глаз. После этого девочка еще три урока просидела в школе, виделась с папой и не жаловалась.

Я об этом узнал за полчаса до того, как к нам приехала полиция опрашивать мою 10-летнюю дочь. Со мной никто до этого не созванивался, не пытался обсудить ситуацию», — отметил Мороз.

Он подтвердил, что эта история не первая. Два года назад одноклассницы обрызгали друг друга ершиком из туалета.

«Тогда им было по восемь лет. Они и сейчас еще дети совсем», — заключил депутат.

Напомним, ранее Олеся Бритикова пожаловаться редакции на то, что дочь Александра Мороза обожгла глаз ее ребенку. Прокуратура начала проверку.