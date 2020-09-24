Рязанские следователи раскрыли убийство 14-летней давности

Следователи сообщили подробности произошедшего.

Рязанские следователи раскрыли убийство 14-летней давности. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В мае 2006 года около села Долгинино Рязанского района нашли тело неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти. Погибшим был рязанец 1977 года рождения.

Выяснилось, что в начале мая 2006 года четверо приятелей в пьяном состоянии приехали в лесопосадку, чтобы пострелять по бутылкам из охотничьего ружья. Между ними произошла ссора, во время которой 34-летний рязанец застрелил оппонента.

Тело погибшего злоумышленник вместе со свидетелями скинул в канаву.

Следоввателям удалось найти докзательства вины рязанца. Он признал свою вину. Также очевидцы дали показания, которые подтвердили произошедшее. Расследование уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), возобновили.

Во время следствия дадут оценку заведомо ложных показаний свидетелей, которые были даны на первоначальном этапе. Расследование продолжается.