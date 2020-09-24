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Рязанец приковал жену к батарее, чтобы вылечить от пьянства
Ему грозит до двух лет.

Рязанец приковал жену к батарее, чтобы вылечить от пьянства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратилась жительница Кораблинского района. Она рассказала, что говорила по телефону со своей матерью и узнала, что та дома привязана цепью к батареи.

Выяснилось, что 61-летнюю женщину приковал 45-летний муж.

Мужчина сообщил, что в последнее время его супруга много выпивала. Чтобы остановить женщину он решил приковать ее цепью к батарее.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части статьи 127 УК РФ (Незаконное лишение свободы). Ему грозит до двух лет.