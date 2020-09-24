Рязанец ограбил магазин косметики из-за наркотиков

Мужчина выбежал из магазина с пакетом в руках, когда его увидели полицейские.

В Рязани задержали 47-летнего мужчину, который ограбил супермаркет в Горроще. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчина выбежал из магазина с пакетом в руках, когда его увидели полицейские. Отмечается, что вслед ему неслись крики с требованием оплатить товар.

Злоумышленника задержали. Выяснилось, что он вынес из торгового зала декоративную косметику и парфюмерию суммарной стоимостью около пяти тысяч рублей. Оперативники узнали, что мужчина «пристрастился» к употреблению «синтетики», поэтому планировал продать похищенное знакомым, а на деньги купить наркотики.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ («Грабеж»), по которой грозит наказание до четырех лет лишения свободы.