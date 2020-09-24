Рязанцев предупредили о помехах на телеэкранах из-за солнца

В октябре в небе над областью начнется осенняя интерференция.

Рязанцев предупредили о помехах на телеэкранах из-за солнечного излучения. 10 октября в небе над областью начинается осенняя интерференция — явление, при котором радиоволны солнца могут перебивать телевизионный сигнал, сообщили в РТРС .

Отмечается, что большинство пользователей цифрового эфирного ТВ, скорее всего, не заметят изменений в качестве изображения. Возможно периодическое кратковременное «замерзание» картинки, распад ее на пиксели, полное пропадание. Продлится это недолго — от нескольких секунд до 10 минут.

В Рязанской области помехи и кратковременные прерывания сигнала могут наблюдаться вплоть до 17 октября с 12:00 до 13:00. График моментов интерференции и возможных перерывов трансляции в каждом населенном пункте публикуется на сайте РТРС в разделе «Временные отключения телерадиоканалов».