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Россиянам рассказали, что делать при оскорблениях в интернете
В случае угроз или вымогательства следует сразу обратиться в полицию.

Специалисты Роскачества рассказали о методах борьбы с травлей в интернете, пишет «Лайф».

Так, можно пожаловаться на комментарий и указать, что вас оскорбили. Отмечается, что после такой жалобы комментарий удаляют.

Также если оскорбления прислали в личные сообщения, то интернет- тролля можно заблокировать или ограничить доступ к своей странице.

Кроме того, если о человеке опубликовали недостоверную информацию на каком-либо сайте, то можно найти владельца этого сайта и потребовать удалить контент.

Если через какое-то время информацию не удалили или человеку начинают угрожать, то необходимо обращаться в правоохранительные органы.