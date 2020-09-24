Россиянам рассказали, что делать при оскорблениях в интернете
В случае угроз или вымогательства следует сразу обратиться в полицию.
Специалисты Роскачества рассказали о методах борьбы с травлей в интернете,
Так, можно пожаловаться на комментарий и указать, что вас оскорбили. Отмечается, что после такой жалобы комментарий удаляют.
Также если оскорбления прислали в личные сообщения, то интернет- тролля можно заблокировать или ограничить доступ к своей странице.
Кроме того, если о человеке опубликовали недостоверную информацию на каком-либо сайте, то можно найти владельца этого сайта и потребовать удалить контент.
Если через какое-то время информацию не удалили или человеку начинают угрожать, то необходимо обращаться в правоохранительные органы.