Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в России

Президент призвал не расслабляться.

Президент России Владимир Путин заявил, что в России ситуация с коронавирусом лучше, чем в других странах, но только из-за принятых мер. Об этом передает РИА Новости .

«Вы посмотрите, что делается в некоторых странах. Там опять вводят жесткие ограничения, закрывают производства и так далее», — сказал Путин на встрече с избранными главами субъектов России в режиме видеоконференции.

Он также призвал не расслабляться и заявил, что к ограничениям в стране, связанных с коронавирусом, «очень не хотелось бы возвращаться».