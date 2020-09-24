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Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в России
Президент призвал не расслабляться.

Президент России Владимир Путин заявил, что в России ситуация с коронавирусом лучше, чем в других странах, но только из-за принятых мер. Об этом передает РИА Новости.

«Вы посмотрите, что делается в некоторых странах. Там опять вводят жесткие ограничения, закрывают производства и так далее», — сказал Путин на встрече с избранными главами субъектов России в режиме видеоконференции.

Он также призвал не расслабляться и заявил, что к ограничениям в стране, связанных с коронавирусом, «очень не хотелось бы возвращаться».