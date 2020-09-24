Путин дал поручения губернаторам по борьбе с коронавирусом

Президент попросил не отодвигать проблемы с коронавирусом на второй план.

В четверг, 24 сентября, президент Владимир Путин провел с губернаторами совещание в режиме видеоконференции. Об этом передает РИА Новости .

Глава государства подчеркнул, что руководители субъектов несут ответственность за эпидемиологическую ситуацию на своих территориях.

Путин призвал обеспечить безопасность людей осенью. По его словам, очень серьезное место в работе руководителей регионов занимают «проблемы гриппа, ОРВИ и так называемых бытовых инфекций».

Он попросил не отодвигать проблемы с коронавирусом на второй план. Путин отметил, что людям нужно объяснять сложность текущей ситуации.

«И там, где это можно, конечно, нужно обращаться к людям с просьбой соблюдать необходимые правила, в том числе и масочный режим», — добавил российский лидер.

Он отметил, что несмотря на сложности, нужно продолжать восстанавливать нормальный деловой ритм, поддерживать промышленность, АПК, малый и средний бизнес, занятость и доходы людей.

Президент поручил губернаторам обратить внимание на группы риска и разработать программы «по сбережению людей старшего поколения»", а также тех, кто попадает в эти группы по любой причине, в том числе из-за хронических заболеваний.

Путин заявил, что ситуация может поменяться, «стоит только расслабиться».

Он призвал новых губернаторов «вкалывать с предельной самоотдачей в работе и добиваться результатов — реальных результатов, ощутимых для жителей регионов».

Ранее президент заявил, что «очень не хотелось бы возвращаться» к возврату ограничениям из-за коронавируса.