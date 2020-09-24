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Путин дал поручения губернаторам по борьбе с коронавирусом
Президент попросил не отодвигать проблемы с коронавирусом на второй план.

В четверг, 24 сентября, президент Владимир Путин провел с губернаторами совещание в режиме видеоконференции. Об этом передает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что руководители субъектов несут ответственность за эпидемиологическую ситуацию на своих территориях.

Путин призвал обеспечить безопасность людей осенью. По его словам, очень серьезное место в работе руководителей регионов занимают «проблемы гриппа, ОРВИ и так называемых бытовых инфекций».

Он попросил не отодвигать проблемы с коронавирусом на второй план. Путин отметил, что людям нужно объяснять сложность текущей ситуации.

«И там, где это можно, конечно, нужно обращаться к людям с просьбой соблюдать необходимые правила, в том числе и масочный режим», — добавил российский лидер.

Он отметил, что несмотря на сложности, нужно продолжать восстанавливать нормальный деловой ритм, поддерживать промышленность, АПК, малый и средний бизнес, занятость и доходы людей.

Президент поручил губернаторам обратить внимание на группы риска и разработать программы «по сбережению людей старшего поколения»", а также тех, кто попадает в эти группы по любой причине, в том числе из-за хронических заболеваний.

Путин заявил, что ситуация может поменяться, «стоит только расслабиться».

Он призвал новых губернаторов «вкалывать с предельной самоотдачей в работе и добиваться результатов — реальных результатов, ощутимых для жителей регионов».

Ранее президент заявил, что «очень не хотелось бы возвращаться» к возврату ограничениям из-за коронавируса.