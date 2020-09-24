Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального
Арест означает, что квартиру нельзя продать, подарить или заложить.
Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш,
Как сообщила Ярмыш, это связано с иском комбината питания «Московский школьник», связанного с бизнесменом Евгением Пригожиным.
Арест означает, что квартиру нельзя продать, подарить или заложить.
Напомним, Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Он впал в кому. Мужчину перевезли на лечение в Германию. В немецкой клинике заявили, что политика отравили.
Проверку из-за госпитализации Навального начало МВД.
Лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие яда в организме Навального.