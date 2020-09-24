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Пенсионеры Пронского района выступили против установки модуля Wi-Fi
По словам главы поселения, люди старшего поколения считают, что спокойно проживут и без интернета.

Пенсионеры из Береговой Погореловки Пронского района выступили против установки точки доступа Wi-Fi перед их домами. Они высказали недовольство по поводу земляных работ рядом со зданиями, передает издательство «Пресса».

По словам главы поселения Светланы Решетниковой, люди старшего поколения считают, что спокойно проживут и без интернета.

«К сожалению, мы не смогли доказать им, что установленная точка Wi-Fi позволит людям в радиусе тридцати метров пользоваться бесплатно интернетом», — призналась она.

Решетникова пояснила, что все это делается в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства». Одно из ее условий — это приближенность социальных объектов.

«Вот мы и предложили установить точку рядом со зданием детского сада. Я считаю, что нашим селам: Кисьве, Погореловке и Береговой Погореловке просто посчастливилось попасть в эту программу уже сегодня», — сказала глава поселения.

Сами пенсионеры высказались о том, что они «вовсе не против» установки модуля, но и без этой точки «прекрасно обходятся».

«Мы против того, чтобы вели раскопки на нашей благоустроенной территории. Связисты вырыли шесть ям!.. Считаем, что никто не пострадает, если расположить столбы не перед домами, а за ними», — рассказала председатель местной ветеранской организации Татьяна Комарова.

Пока связисты продолжают работать в соответствии с графиком установки.