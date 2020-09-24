Парк в Дягилеве признали зеленой зоной

Об изменениях в Генплане Рязани рассказали на заседании гордумы в четверг, 24 сентября.

Парк в Дягилеве официально перевели в зеленую зону. Об изменениях в Генплане Рязани рассказали на заседании гордумы в четверг, 24 сентября.

Пять участков общей площадью в 2,6 гектара в районе улиц Забайкальская и Белякова в микрорайоне Дягилево отнесли к зоне городских парков, скверов, бульваров. Теперь на территории невозможна застройка.

Также утверждены поправки, согласно которым 2,34 га на улице Молодцова перевели в зону спортивных сооружений под строительство ФОКа с бассейном.

Кроме того, на заседании согласовали строительство многоэтажки на месте бывшего детского сада в поселке Приокский (улица Октябрьская, 4а) и расширение Богородского кладбища.