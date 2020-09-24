Названо самое опасное погодное явление для регионов России

Самыми частыми опасными природными явлениями в России являются шквалистые ветры. Об этом передает
В докладе говорится, что ветры представляют опасность для всех регионов, кроме Западной Сибири. Отмечается, что с этим явлением связано 27% ЧС.
Также в докладе указано, что шквалистые ветры наносят самый большой ущерб, «так как развиваются очень быстро и неожиданно», а спрогнозировать их почти невозможно.
Чаще всего наиболее опасные шквалы ветров бывают в теплый период, отметили специалисты.
Уточняется, что в Москве с 2008 года сильные ветры стали ежегодными, а в 2010-м, 2012-м и 2015 годах их фиксировали по несколько раз за лето.
Наиболее опасные явления наблюдаются в Северо-Кавказском регионе, Читинской области, Алтайском крае, Кемеровской области.
Отмечается, что ЧС природного характера — сильные разливы рек, прорывы дамб и плотин, крупные нарушения энергоснабжения, торфяные пожары — связаны с природными явлениями, среди которых наиболее разрушительны сильные ветры и сильные дожди.