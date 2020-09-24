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На фестивале меха рязанки получат скидку на шубы
Промокод на скидку 25% можно получить на сайте «Кировской меховой фабрики».

С 25 по 27 сентября в Рязани пройдет фестиваль меха. Посетить выставку-распродажу от «Кировской меховой фабрики» можно будет по адресу: улица Радищева, 1/80 (ВЦ «Ока»).

«Непревзойденное качество шубок, огромный выбор моделей, разнообразие цветовых решений и главное — демократичная цена», — анонсировали представители фабрики.

Промокод на скидку 25% можно получить на сайте «Кировской меховой фабрики».

«Наши специалисты не просто создают шубы, они создают настоящие произведения мехового искусства из норки, нутрии и лисицы. На любой вкус, длину, фигуру, цвет глаз и волос — такие шубки есть в коллекциях Кировской меховой фабрики», — рассказали организаторы фестиваля.

По их словам, больше всего шуб делают из меха норки, который отличается многообразием природных расцветок и легко поддается крашению без особого ущерба качеству, легкостью и при этом теплом, мягкостью и приятной фактурой, носкость до 10-12 сезонов.

«Прямой крой — один из самых востребованных, так как изделия такого плана идеально сидят как на стройных прелестницах, так и на фигуристых красотках. Коллекция „Френч“ — это шубы из меха норки диной до середины голени, с прямо расположенными меховыми пластинами по всему изделию, с роскошным капюшоном, отороченным мехом соболя и возможностью носить шубку как под пояс, так и без него», — пояснили представители фабрики.

Из новинок они отметили коллекцию «Британия», для которой характерна длина до колена, отрезной рукав, аккуратный капюшончик из норки: «В плане расположения меха „Британия“ необычна и уникальна: рукава и низ изделия сшиты из диагонально размещенных полосок, в то же время само изделие — из прямых кусков норки».

«Коллекция „Поперечка“ стала классикой, но не утратила востребованности. Все изделие — рукава, спинка, полочки и даже капюшон — сшиты из поперечно расположенных меховых полосок. Есть варианты, когда капюшон оторочен мехом лисицы, а есть только из меха норки», — рассказали в компании.

Все коллекции можно увидеть только на сайте «Кировской меховой фабрики».