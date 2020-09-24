Геннадия Новосельцева избрали председателем заксобрания Калужской области

Ранее Новосельцев работал в должности заместителя губернатора — руководителя администрации губернатора Калужской области.

На первом заседании сессии депутаты седьмого созыва заксобрания Калужской области единогласно избрали председателем парламента Геннадия Новосельцева. От имени фракции партии «Единая Россия» его кандидатуру внес председательствующий заседания Виктор Бабурин.

Ранее Новосельцев работал в должности заместителя губернатора — руководителя администрации губернатора Калужской области.

Обращаясь к депутатам, он отметил, что на новой должности для него в числе приоритетов — грядущий бюджетный процесс, изменения регионального законодательства в свете внесения поправок в Конституцию, а также исполнение наказов избирателей.

«Я рассчитываю на открытый диалог и открытую работу, чтобы сделать жизнь наших избирателей лучше», — сказал Новосельцев.

Виктор Бабурин отметил, что Новосельцева депутаты знают давно, как человека, который осуществлял внутреннюю политику в регионе и работал с представителями партий.

«Он знает главную задачу по консолидации общества, и с этой задачей он безусловно справится. Мы — депутаты, нам оказано доверие, мы обязаны отвечать на вопросы людей и решать их проблемы. В предыдущих созывах нам удавалось принимать решения, которые отвечают интересам населения. Я уверен, что Геннадий Новосельцев продолжит работу, которая будет и консолидировать депутатов, и служить на благо Калужской области», — сказал он.

Родился Геннадий Новосельцев 19 августа 1974 года в городе Валуйки Белгородской области. Окончил среднюю школу №4 города Вязьма Смоленской области, радиотехнический факультет Московского технологического института и экономический факультет Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.

С 1997 по 2004 год занимался коммерческой деятельностью в сферах оптовой торговли и производства на территории Калужской области и Москвы. В 2004 году поступил на работу в ОАО «Калужская ипотечная корпорация» на должность заместителя генерального директора. В этом же году был назначен генеральным директором корпорации.

В 2006 году был приглашен на должность заместителя генерального директора, а с февраля 2007 года — на должность генерального директора индустриального парка «Ворсино». С 2010 по 2016 год — временно исполняющий обязанности Главы администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район», Глава администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район».

С 2016 по 2018 года — заместитель губернатора Калужской области. В 2018 году назначен заместителем губернатора Калужской области — руководителем администрации губернатора Калужской области.