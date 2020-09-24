Геннадия Новосельцева избрали председателем заксобрания Калужской области

На первом
Ранее Новосельцев работал в должности заместителя губернатора — руководителя администрации губернатора Калужской области.
Обращаясь к депутатам, он отметил, что на новой должности для него в числе приоритетов — грядущий бюджетный процесс, изменения регионального законодательства в свете внесения поправок в Конституцию, а также исполнение наказов избирателей.
«Я рассчитываю на открытый диалог и открытую работу, чтобы сделать жизнь наших избирателей лучше», — сказал Новосельцев.
Виктор Бабурин отметил, что Новосельцева депутаты знают давно, как человека, который осуществлял внутреннюю политику в регионе и работал с представителями партий.
«Он знает главную задачу по консолидации общества, и с этой задачей он безусловно справится. Мы — депутаты, нам оказано доверие, мы обязаны отвечать на вопросы людей и решать их проблемы. В предыдущих созывах нам удавалось принимать решения, которые отвечают интересам населения. Я уверен, что Геннадий Новосельцев продолжит работу, которая будет и консолидировать депутатов, и служить на благо Калужской области», — сказал он.
Родился Геннадий Новосельцев 19 августа 1974 года в городе Валуйки Белгородской области. Окончил среднюю школу №4 города Вязьма Смоленской области, радиотехнический факультет Московского технологического института и экономический факультет Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.
С 1997 по 2004 год занимался коммерческой деятельностью в сферах оптовой торговли и производства на территории Калужской области и Москвы. В 2004 году поступил на работу в ОАО «Калужская ипотечная корпорация» на должность заместителя генерального директора. В этом же году был назначен генеральным директором корпорации.
В 2006 году был приглашен на должность заместителя генерального директора, а с февраля 2007 года — на должность генерального директора индустриального парка «Ворсино». С 2010 по 2016 год — временно исполняющий обязанности Главы администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район», Глава администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район».
С 2016 по 2018 года — заместитель губернатора Калужской области. В 2018 году назначен заместителем губернатора Калужской области — руководителем администрации губернатора Калужской области.