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Фильмы на Фестивале уличного кино рязанцам покажет онлайн-кинотеатр МТС ТВ
Вход бесплатный, предварительно нужно зарегистрироваться.

Онлайн-кинотеатр МТС ТВ покажет рязанцам фильмы, вошедшие в программу бесплатного Фестиваля уличного кино. Он пройдет 26-27 сентября в амфитеатре культурного пространства Fabrika.

В 18:00 26 сентября начнется показ 10 короткометражек. После просмотра рязанцы проголосуют за понравившиеся картины с помощью фонариков. Победитель получит грант на девелопмент полного метра в размере полутора миллиона рублей.

В 18:30 27 сентября начнется просмотр внеконкурсного альманаха «Молодежное кино» 1.

Вход на фестиваль свободный (16+), но предварительно нужно зарегистрироваться на сайте.

Кроме того, в период проведения фестиваля, до 30 сентября, в онлайн-кинотеатре МТС ТВ покажут конкурсные работы прошлых лет. В их числе фильмы, которые прошли в финал и стали призерами. Контент будет доступен в рамках подписки «Супер» в онлайн-кинотеатре МТС ТВ.

«Фестиваль уличного кино — это уникальная площадка, на которой можно познакомиться с хорошими, качественными лентами, открыть для себя новые имена российской кинематографии. Проведение „ивента“ в формате опен-эйр сделает его достаточно безопасным, а насыщенная программа позволит полезно и интересно провести время. Поддержка фестиваля нашим сервисом — онлайн-кинотеатр МТС ТВ — позволит без ограничений посмотреть фильмы-призеры прошлых сезонов уличного кино. Кроме того, вместе с организаторами Фестиваля уличного кино мы рассчитываем расширить как возможности охвата мероприятия, так и узнаваемость нашего онлайн-кинотеатра для потенциальных зрителей», — отметил директор компании МТС в Рязани Александр Ляк.

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