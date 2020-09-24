\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 24
21°
Птн, 25
20°
Сбт, 26
18°
ЦБ USD 77.18 0.83 25/09
ЦБ EUR 89.98 0.73 25/09
Нал. USD 76.51 / 78.74 18:57
Нал. EUR 89.61 / 90.23 19:14
Новости
Коронавирус
Публикации
Единственная школа риелторов в Рязани отмечает 12-ый день рождения
Чему учат в «Центральной школе недвижимости» и почему б...
Вчера 16:18
4 285
ГК «Зеленый сад» завершил строительство жилого комплекса «Гранд Комфор...
«Зеленый сад» в очередной раз подтвердил статус застрой...
Вчера 10:33
4 933
Тоннель над Лыбедью с подсветкой. Во что городские власти хотят превра...
Ремонт планируют завершить к июлю следующего года, и об...
22 сентября 15:59
8 202
Волшебники с неУдачной улицы. Как рязанцы самостоятельно борются с ямо...
Улицу Дачную по праву можно назвать одним из главных си...
21 сентября 11:23
10 439
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Еще один адвокат попросил не лишать Ефремова свободы
Первого адвоката Эльмана Пашаева лишили статуса адвоката после ряда высказываний по делу Михаила Ефремова.

Третий адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин подал еще одну аппеляционную жалобу на приговор артиста, передает ТАСС.

Хархорин попросил изменить приговор суда и назначить наказание не связанное с лишением свободы.

Ранее двое других юристов актера, Роман Филиппов и Владимир Васильев, подали аналогичные жалобы.

Напомним, Эльмана Пашаева лишили статуса адвоката после ряда высказываний по делу Михаила Ефремова.

Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима за ДТП, которое произошло в центре Москвы. Автомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики. От полученных травм Захаров скончался.