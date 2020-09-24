Еще один адвокат попросил не лишать Ефремова свободы

Первого адвоката Эльмана Пашаева лишили статуса адвоката после ряда высказываний по делу Михаила Ефремова.

Третий адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин подал еще одну аппеляционную жалобу на приговор артиста, передает ТАСС.

Хархорин попросил изменить приговор суда и назначить наказание не связанное с лишением свободы.

Ранее двое других юристов актера, Роман Филиппов и Владимир Васильев, подали аналогичные жалобы.

Напомним, Эльмана Пашаева лишили статуса адвоката после ряда высказываний по делу Михаила Ефремова.

Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима за ДТП, которое произошло в центре Москвы. Автомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики. От полученных травм Захаров скончался.