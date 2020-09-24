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Дороги, школьное питание, библиотеки. В бюджет Рязани внесли изменения
Самая большая сумма будет направлена на дороги.

В бюджет Рязани внесли 913,6 млн рублей. Об этом стало известно на заседании городской думы в четверг, 24 сентября.

По словам председателя профильного комитета Галины Трушиной, средства поступили из региональной казны.

По ее словам, самая большая сумма будет направлена на дороги, из бюджета выделят 632,2 миллиона рублей. 204 миллиона рублей направят на реконструкцию детских садов и 6,5 млн рублей пойдет на тестирование на коронавирус сотрудников детских садов, учителей начальных классов и работников детских лагерей.

34,5 миллиона рублей выделят на реконструкцию теплотрассы на улице Зубковой. На горячее бесплатное школьное питание направят около 35 миллионов. 17,3 млн пойдет на выплаты перевозчикам за обслуживание льготников, еще 1,3 миллиона рублей пойдет на материальное поощрение народных дружинников. 1,9 миллиона рублей уйдет на поддержку местных инициатив.

Также рязанские депутаты внесли почти 2 млн рублей на благоустройство города.