Доктор Мясников перечислил неизвестные факты о коронавирусе
По словам Мясникова, медикам также неизвестно, как именно лечить заболевание и кого тестировать на коронавирус.
Доктор Александр Мясников перечислил неизвестные факты о коронавирусе,
Так, медики все еще дискутируют о том, откуда взялся COVID-19 и как он может передаваться, кроме чихания и кашля.
Кроме того, ученые не выяснили, могут ли бессимптомные носители заражать коронавирусом других людей и формируется ли у переболевших устойчивый иммунитет к новой инфекции.
Однако врач предположил, что повторного карантина без острой угрозы не будет, а в будущем «жизнь возьмет свое», так как «самолетам надо летать, людям — работать, а детям — учиться».