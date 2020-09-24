Доктор Мясников перечислил неизвестные факты о коронавирусе

По словам Мясникова, медикам также неизвестно, как именно лечить заболевание и кого тестировать на коронавирус.

Доктор Александр Мясников перечислил неизвестные факты о коронавирусе, передает РИА Новости.

Так, медики все еще дискутируют о том, откуда взялся COVID-19 и как он может передаваться, кроме чихания и кашля.

Кроме того, ученые не выяснили, могут ли бессимптомные носители заражать коронавирусом других людей и формируется ли у переболевших устойчивый иммунитет к новой инфекции.

Однако врач предположил, что повторного карантина без острой угрозы не будет, а в будущем «жизнь возьмет свое», так как «самолетам надо летать, людям — работать, а детям — учиться».