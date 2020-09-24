Депутаты Калужской области седьмого созыва принесли присягу

С избранием депутатов поздравил губернатор Владислав Шапша.

В четверг, 24 сентября, состоялось первое заседание сессии заксобрания Калужской области седьмого созыва. С избранием депутатов поздравил губернатор Владислав Шапша.

«Многие из вас избираются не в первый раз. Это показатель доверия к вам и вашей работе со стороны избирателей. Кто-то пришел в парламент впервые. Одиннадцать партий боролись за право стать депутатами нашего законодательного органа. Представители шести партий прошли в состав Собрания. Это очень демократично и открыто. Я уверен, что никакие партийные разногласия не помешают всем вам вместе работать на благо жителей Калужской области. Перед нами стоит много серьезных задач. О некоторых из них вчера Президент говорил на встрече с членами Совета Федерации. Все эти задачи направлены на улучшение качества и уровня жизни жителей», — сказал глава региона и пожелал всем успехов в работе.

Депутаты принесли присягу, текст которой закреплен Уставом Калужской области и гласит: «Торжественно обещаю при осуществлении переданных мне избирателями полномочий соблюдать Конституцию Российской Федерации и Устав Калужской области, добросовестно выполнять обязанности депутата и действовать на благо России и Калужской области».

Кроме того, парламентарии избрали счетную комиссию, в состав которой вошли Александр Ефремов, Надежда Ефремова и Дмитрий Зубов. Возглавил комиссию Александр Ефремов.

Секретарем парламента избрали Наталью Терехову.