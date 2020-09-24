Частные клиники и аптеки остались без популярной вакцины — СМИ

Сейчас вакцины есть в клиниках в ограниченных количествах.

До конца октября частные клиники и аптеки остались без одной из самых популярных линеек антигриппозных вакцин — «Ультрикс», в частности, без вакцины «Ультрикс Квадри». Об этом передает РБК со ссылкой на представителей крупнейших страховщиков и частных клиник.

По словам специалистов, летом клиники пытались забронировать десять тысяч доз вакцин, но сейчас ими можно привиться в ограниченных количествах.

Как отметил руководитель управления по взаимодействию с партнерами и медицинской экспертизы «АльфаСтрахования» Максим Ремнев, партнеры страховщика пока получили около трети от заказанных объемов. ВСК подавала заявку на поставку двух тысяч единиц вакцины, но у клиник, которые входят в страховые планы компании, нет возможности провести вакцинирование препаратом.

Также вакцины нет у партнеров «РЕСО-Гарантии» и «Ренессанс страхования». В сообщении отметили, что вакцины не оказалось в клиниках «Мать и дитя», Европейский медицинский центр, «Семейный доктор» и входящей в группу «Ингосстрах» сети «Будь здоров». Сейчас эти учреждения используют вакцины «Совигрипп» и «Гриппол плюс». Кроме того, вакцины практически нет в рознице, сообщили в сетях аптек «36,6», «Ригла» и «Магнит Аптека». По данным аптечного агрегатора «Мегаптека.ру», последние продажи препарата были в мае.

Специалисты отметили, что «Ультрикс Квадри» — единственная четырехвалентная вакцина российского производства, в ней используется четыре антигена в соответствии с рекомендациями ВОЗ «Теоретически она лучше, но принципиальных данных, что нужно пользоваться только ею, — нет», — рассказал директор московской клиники «Рассвет» Алексей Парамонов.