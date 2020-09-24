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Активисты потребовали убрать незаконную свалку около Рязанского кремля
Свалка находится в километре от историко-архитектурного музея-заповедника «Рязанский кремль».

Активисты ОНФ потребовали ликвидировать масштабную свалку строительного мусора около Рязанского кремля. Об этом сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

Свалка находится в километре от историко-архитектурного музея-заповедника «Рязанский кремль». Активисты провели там рейд, во время которого выяснилось, что на территории находятся строительный мусор, автомобильные покрышки, старая мебель, отходы рыбного производства. Отмечается, что от свалки исходит сильный неприятный запах.

«С одной стороны — это малолюдное место, с другой — до Рязанского кремля — символа города и туристического центра Рязани буквально один километр. Рядом протекает река Трубеж, которая впадает в Оку. Честно говоря, мы в шоке от увиденного. Сейчас трудно даже представить, как это все можно ликвидировать, но делать это нужно срочно», — рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Рязанской области Евгений Рыбаков.

По словам экспертов ОНФ, это не единственный проблемный объект. Активисты отметили, что ликвидацией образовавшихся «черных полигонов» проблему не решить.

«Дело в том, что штрафные санкции за выброс таких отходов для физических лиц в районе 2 500 рублей. А стоимость услуги с предоставлением контейнера для крупногабаритного мусора и вывоз его на санкционированный полигон — уже 3 с половиной тысячи. Такой дисбаланс провоцирует безответственных граждан воспользоваться самым простым способом: не платить, вывезти мусор в ближайшую лесопосадку. На наш взгляд необходимо увеличивать штрафы. Действующие сейчас санкции меньше, чем стоимость легальной утилизации этих отходов», — объяснил Рыбаков.

Представители ОНФ направили обращения с просьбой ликвидировать свалки в мэрию, природоохранную прокуратуру, территориальное управление Росприроднадзора.

Также активисты попросят законодателей увеличить штрафы за несанкционированный выброс мусора для физических и юридических лиц.