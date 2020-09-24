Адвокат Тесака заявил, что заключенного пытали перед смертью

Напомним, основная версия смерти Тесака — самоубийство.

Адвокат семьи Максима Марцинкевича (Тесака) Алексей Михальчик рассказал о следах пыток на теле активиста, пишет РИА Новости.

Судебная медицинская экспертиза установила, что у Тесака оторваны два ногтя на ногах и есть следы уколов.

«Это было реальное убийство», — говорится в сообщении.

Напомним, основная версия смерти Тесака — самоубийство, проводится проверка. В его камере нашли две предсмертные записки, однако его родные и близкие настаивают на том, что это было убийство. По их словам, Марцинкевич жаловался на пытки и на то, что его пытались заставить взять вину за преступления, которые он не совершал.