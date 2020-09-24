А что в кино? «Стрельцов», «Белка и Стрелка: Карибская тайна» и другие новинки

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Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Спортивный биографический фильм «Стрельцов» режиссера Ильи Учителя рассказывает о судьбе легендарного советского футболиста Эдуарда Стрельцова.

Мультипликационный фильм «Белка и Стрелка: Карибская тайна» продолжает рассказ о похождениях отважных собак, которые первыми покорили космос — на этот раз им придется отправиться с секретной миссией на Кубу.

Еще одна российская новинка недели — мелодрама «Я украду тебя у всего мира» режиссера и сценариста Ефрема Назарова.

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