\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 24
21°
Птн, 25
20°
Сбт, 26
18°
ЦБ USD 77.18 0.83 25/09
ЦБ EUR 89.98 0.73 25/09
Нал. USD 76.85 / 78.86 15:47
Нал. EUR 89.61 / 90.29 15:57
Новости
Коронавирус
Публикации
Единственная школа риелторов в Рязани отмечает 12-ый день рождения
Чему учат в «Центральной школе недвижимости» и почему б...
Вчера 16:18
3 423
ГК «Зеленый сад» завершил строительство жилого комплекса «Гранд Комфор...
«Зеленый сад» в очередной раз подтвердил статус застрой...
Вчера 10:33
4 078
Тоннель над Лыбедью с подсветкой. Во что городские власти хотят превра...
Ремонт планируют завершить к июлю следующего года, и об...
22 сентября 15:59
7 319
Волшебники с неУдачной улицы. Как рязанцы самостоятельно борются с ямо...
Улицу Дачную по праву можно назвать одним из главных си...
21 сентября 11:23
9 586
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
А что в кино? «Стрельцов», «Белка и Стрелка: Карибская тайна» и другие новинки
Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Спортивный биографический фильм «Стрельцов» режиссера Ильи Учителя рассказывает о судьбе легендарного советского футболиста Эдуарда Стрельцова.

Мультипликационный фильм «Белка и Стрелка: Карибская тайна» продолжает рассказ о похождениях отважных собак, которые первыми покорили космос — на этот раз им придется отправиться с секретной миссией на Кубу.

Еще одна российская новинка недели — мелодрама «Я украду тебя у всего мира» режиссера и сценариста Ефрема Назарова.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».