Обновлены данные о распространении коронавируса по Рязанской области
В Рязанской области зарегистрировано 7973 человека с коронавирусом.
В четверг, 24 сентября, в Рязанской области зарегистрировано 7973 человека с коронавирусом. В оперштабе назвали населенные пункты региона с заболевшими.
- Рязань — 4152;
- Рязанский район — 372;
- Ряжск— 233;
- Рыбное — 204;
- Касимов — 202;
- Скопин— 196;
- Сасово — 183;
- Новомичуринск — 158;
- Шиловский район — 145;
- Рыбновский район — 142;
- Скопинский район — 141;
- Касимовском район — 129;
- Михайловский район— 122;
- Спасский район — 118;
- Шилово — 93;
- Михайлов — 83;
- Александро-Невский — 71;
- Сараевский район — 65;
- Сасовский район — 54;
- Александро-Невский район — 52;
- Пронский район — 50;
- Старожиловский район — 49;
- Кораблино — 48;
- Шацкий район — 48;
- Сапожок — 45;
- Старожилово — 44;
- Спасск-Рязанский — по 43;
- Сараи — 42;
- Захаровский район — 40;
- Пронск и Шацк — по 40;
- Ряжский район — 39;
- Милославский район — 38;
- Чучково — 35;
- Кораблинский район — 33;
- Милославское — 31;
- Чучковский район — 31;
- Спас-Клепики — 30;
- Захарово и Ухолово — по 29;
- Ермишинский район — 25,
- Ермишь и Путятино — по 20;
- Кадом и Путятинский район — по 18;
- Сапожковский и Ухоловский районы — по 12;
- Пителинский район — 8;
- Кадомский район и Пителино — по 6.