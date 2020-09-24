\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 24
21°
Птн, 25
20°
Сбт, 26
18°
ЦБ USD 77.18 0.83 25/09
ЦБ EUR 89.98 0.73 25/09
Нал. USD 76.85 / 78.86 15:47
Нал. EUR 89.61 / 90.29 15:57
Новости
Коронавирус
Публикации
Единственная школа риелторов в Рязани отмечает 12-ый день рождения
Чему учат в «Центральной школе недвижимости» и почему б...
Вчера 16:18
3 423
ГК «Зеленый сад» завершил строительство жилого комплекса «Гранд Комфор...
«Зеленый сад» в очередной раз подтвердил статус застрой...
Вчера 10:33
4 078
Тоннель над Лыбедью с подсветкой. Во что городские власти хотят превра...
Ремонт планируют завершить к июлю следующего года, и об...
22 сентября 15:59
7 319
Волшебники с неУдачной улицы. Как рязанцы самостоятельно борются с ямо...
Улицу Дачную по праву можно назвать одним из главных си...
21 сентября 11:23
9 586
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Обновлены данные о распространении коронавируса по Рязанской области
В Рязанской области зарегистрировано 7973 человека с коронавирусом.

В четверг, 24 сентября, в Рязанской области зарегистрировано 7973 человека с коронавирусом. В оперштабе назвали населенные пункты региона с заболевшими.

  • Рязань — 4152;
  • Рязанский район — 372;
  • Ряжск— 233;
  • Рыбное — 204;
  • Касимов — 202;
  • Скопин— 196;
  • Сасово — 183;
  • Новомичуринск — 158;
  • Шиловский район — 145;
  • Рыбновский район — 142;
  • Скопинский район — 141;
  • Касимовском район — 129;
  • Михайловский район— 122;
  • Спасский район — 118;
  • Шилово — 93;
  • Михайлов — 83;
  • Александро-Невский — 71;
  • Сараевский район — 65;
  • Сасовский район — 54;
  • Александро-Невский район — 52;
  • Пронский район — 50;
  • Старожиловский район — 49;
  • Кораблино — 48;
  • Шацкий район — 48;
  • Сапожок — 45;
  • Старожилово — 44;
  • Спасск-Рязанский — по 43;
  • Сараи — 42;
  • Захаровский район — 40;
  • Пронск и Шацк — по 40;
  • Ряжский район — 39;
  • Милославский район — 38;
  • Чучково — 35;
  • Кораблинский район — 33;
  • Милославское — 31;
  • Чучковский район — 31;
  • Спас-Клепики — 30;
  • Захарово и Ухолово — по 29;
  • Ермишинский район — 25,
  • Ермишь и Путятино — по 20;
  • Кадом и Путятинский район — по 18;
  • Сапожковский и Ухоловский районы — по 12;
  • Пителинский район — 8;
  • Кадомский район и Пителино — по 6.