За сутки со счетов рязанцев украли почти 800 тысяч

Злоумышленники представлялись сотрудниками службы безопасности банка.

За сутки со счетов рязанцев украли почти 800 тысяч рублей. Об этом в среду, 23 сентября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Жертвами мошенников стали 29-летний и 44-летний рязанцы и 62-летняя касимовская пенсионерка. У мужчин украли 172 тысячи и 420 тысяч, у женщины — 190 тысяч рублей.

Злоумышленники представлялись сотрудниками службы безопасности банка и предлагали собеседникам обезопасить их сбережения.

В полиции уточнили, что преступления совершили разные люди. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК. Максимальное наказание в этом случае — пять лет тюрьмы.