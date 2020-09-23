Врач рассказал, что снижает сопротивляемость организма к коронавирусу

Совет для россиян дал главный внештатный невролог подмосковного минздрава.

Главный внештатный невролог министерства здравоохранения Московской области Ринат Богданов рассказал РИА Новости , что снижает сопротивляемость организма к коронавирусу. По его словам, иммунитет ухудшает стресс.

Богданов отметил, что хронический стресс снижает сопротивляемость любой инфекции.

Врач добавил, что есть понятие барьерной функции иммунной системы: в районе слизистых расположены фильтры, препятствующие проникновению инфекции. Поэтому он рекомендует орошать слизистую, чтобы она была влажной: сухая слизистая менее устойчива к проникновению инфекции.