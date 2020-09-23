Врач рассказал, что снижает сопротивляемость организма к коронавирусу
Совет для россиян дал главный внештатный невролог подмосковного минздрава.
Главный внештатный невролог министерства здравоохранения Московской области Ринат Богданов рассказал
Богданов отметил, что хронический стресс снижает сопротивляемость любой инфекции.
Врач добавил, что есть понятие барьерной функции иммунной системы: в районе слизистых расположены фильтры, препятствующие проникновению инфекции. Поэтому он рекомендует орошать слизистую, чтобы она была влажной: сухая слизистая менее устойчива к проникновению инфекции.