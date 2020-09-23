В Турции появился особо опасный вид комаров

Ранее этого вида комаров в стране не выявляли.

В Турции появился особо опасный вид азиатских тигровых комаров. Об этом со ссылкой на HabberTurk сообщает РИА Новости.

Большие скопления опасных насекомых обнаружили в крупных районах Стамбула. Ученые отмечают, что ранее этого вида комаров в стране не выявляли. Исследователи предполагают, что он может легко адаптироваться.

Опасность азиатских тигровых комаров заключается в том, что они агрессивнее других видов и могут переносить желтую лихорадку и вирус Зика. Укусы этих насекомых вызывают повышенную аллергическую реакцию, длительный зуд и покраснение.