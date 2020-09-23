В школах Рязани более 90 классов отправили на карантин

За неделю на дистанционное обучение отправились 10 классов.

В школах Рязани более 90 классов отправили на карантин. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В среду, 23 сентября, в обастном центре из-за гриппа и ОРВИ на карантине находятся 82 класса в 29 школах. Еще 10 классов в девяти школах закрыли из-за коронавируса. Кроме того, закрыты две группы в двух детсадах.

За неделю на дистанционное обучение отправились 14 классов.

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