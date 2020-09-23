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Фото: в Шиловском районе водитель въехал в припаркованный грузовик
В результате происшествия водитель автомобиля «ГАЗон Next» получил травмы.

В Шиловском районе водитель въехал в припаркованный грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла во вторник, 22 сентября, примерно в 15:00, в Шиловском районе на 267-м километре автодороги М5 «Урал».

35-летний житель Самарской области на «ГАЗон Next» отвлекся от управления машиной и въехал в стоявший на обочине автомобиль «МАН» с полуприцепом под управлением 31-летнего водителя.

Водитель автомобиля «ГАЗон Next» получил травмы. Ему оказали медпомощь.